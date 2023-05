A Castellammare di Stabia così come una tutta Italia quella di oggi doveva essere una giornata di festa, da vivere in compagnia magari di parenti e amici per staccare la spina dal lavoro, ma purtroppo il pomeriggio si è trasformato in una tragedia sul lungomare.

Castellammare di Stabia: uomo muore mentre passeggia sul lungomare

Un uomo di cui non sono stare rese ancora le generalità nell’età, stava passeggiando sul lungomare della bella città a sud di Napoli, tra la tanta gente presente come era preventivabile in questa giornata di festa, quando all’improvviso si accasciato al suolo colpito da un arresto cardiaco. Il dramma si è consumato nei pressi dell’Hotel Miramare. I tanti presenti sono subito accorsi in aiuto della persona per cercare di rianimarlo mentre si aspettavano i soccorsi, che sono giunti sul luogo il prima possibile, ma al momento dell’arrivo dei paramedici la tragedia si era già consumata e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo era una persona anziana e si presume che sia del posto anche se al momento non si hanno notizie a riguardo, perchè sembra infatti che non era in compagnia di nessun parente o familiare nel momento in cui è stato colpito dall’arresto cardiaco.

Le tantissime persone presenti sul lungomare che hanno assistito alla morte, sono rimaste sotto shock ed in molti hanno deciso di abbandonare il luogo, che dal puro relax si è trasformato in una tragedia che lascerà sicuramente il segno in molti di loro.