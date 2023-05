Coppia arrestata a Sorrento per detenzione di stupefacenti

Una giovane coppia è stata arrestata stamattina a Sorrento dai carabinieri che hanno trovato nella loro auto delle sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto durante quello che doveva essere un semplice controllo di routine ad un posto di blocco. I due, lui 25 anni e la compagna 27, sono stati fermati nella loro auto dove all’interno c’era anche la figlioletta di 5 anni.

I carabinieri dopo aver perlustrato l’auto, hanno trovato due buste di plastica con all’interno 50 grammi di marijuana. Sequestrata anche la somma di 170 euro ritenuta provento del reato. La perquisizione viene spostata nell’abitazione e lì i militari hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione oltre ad altri 25 grammi della stessa sostanza trovata in auto. La droga era conservata in alcuni barattoli chiusi nella credenza della cucina.

Quello che ha lasciato sbigottiti i carabinieri è il fatto che la coppia trasportava tranquillamente gli stupefacenti mentre con loro in auto vi era una piccola creatura di 5 anni. In più facendo ulteriori controlli è stato scoperto che la donna fosse anche percettrice del reddito di cittadinanza e la sua posizione sarà segnalata agli uffici competenti. I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e logicamente sono stati allertati i servizi sociali.

Si tratta di due persone del posto, precisamente di Alberi, frazione di Meta di Sorrento entrambi senza precedenti penali, ma le indagini proseguono per capire se si tratta di due individui appartenenti in qualche modo al mondo dello spaccio già da tempo.

Quella che forse per la coppia doveva essere una normale giornata di festa si è trasformata nella loro fine da spacciatori.